У МВС кажуть, що ворог 6 березня обстрілював, як околиці Ірпеня, так і саме місто. У процесі евакуації активно беруть участь співробітники ДСНС.

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Рятувальники розгортають евакуаційні намети

Рятувальники розгортають евакуаційні намети – це для тих людей, як потребують невідкладної медичної допомоги.

Попри обстріли і захоплення міста ворогом сьогодні поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 – діти та один поранений,

– розповіли у МВС.

Зазначимо, що Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Васильків, Ворзель потрапили під масштабні обстріли ворога. За інформацією ЗМІ, навіть у день евакуації 6 березня окупанти стріляли по цивільних жителях, є загиблі та поранені.

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