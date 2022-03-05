Эвакуация по железной дороге – невозможна: снаряд повредил пути в направлении Ирпеня

Оккупанты повредили железнодорожное полотно возле Ирпеня. Таким образом враг сделал невозможным эвакуацию по железной дороге.

В Укрзализныце говорят, что сошли с рельсов 2 пустых вагона. Они в составе поезда направлялись в город, чтобы забрать эвакуированных людей.

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Из Ирпеня будут эвакуировать автобусами, – мэр

Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами Укрзализныци из ближайшей возможной точки,

– рассказали в Укрзализныце.

В то же время мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что попадание снаряда в железнодорожное полотно делает невозможной эвакуацию по железной дороге. Всех людей просят пройти на трассу, откуда будут вывозить автобусами.

Снаряд попал в железную дорогу / Фото Укрзализныци

Накануне из Ирпеня эвакуировали около 3 тысяч человек

Отметим, что 4 марта из Ирпеня по железной дороге эвакуировали 3 тысячи человек – преимущественно женщин и детей. 3 марта – еще тысячу.

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