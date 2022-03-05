В Укрзалізниці кажуть, що зійшли з рейок 2 порожні вагони. Вони у складі потяга прямували до міста, аби забрати евакуйованих людей.

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З Ірпеня евакуюватимуть автобусами, – мер

Евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами Укрзалізниці з найближчої можливої точки,

– розповіли в Укрзалізниці.

Натомість мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що потрапляння снаряду в залізничне полотно робить неможливою евакуацію залізницею. Усіх людей просять пройти до траси, звідки вивозитимуть автобусами.

Снаряд влучив в залізницю / Фото Укрзалізниці

Напередодні з Ірпеня евакуювали близько 3 тисяч осіб

Зазначимо, що 4 березня з Ірпеня залізницею евакуювали 3 тисячі осіб – переважно жінок та дітей. 3 березня – ще тисячу.

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