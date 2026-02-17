Укрыло снегом с головы до пят: журналистка попала в курьезную ситуацию в прямом эфире
- Журналистку засыпало снегом во время прямого эфира из-за работы коммунальной техники в Киеве.
- Трактор, расчищавший дорогу, и выбросил снег на съемочную группу во время поворота.
В Киеве журналистку засыпало снегом из-за работы коммунальной техники. Это произошло прямо во время записи сюжета о последствиях непогоды.
Курьезная ситуация произошла в прямом эфире канала Киев24.
Почему журналистку засыпало снегом?
Инцидент произошел в Шевченковском районе 16 февраля. Журналистка телеканала "Киев 24" Юлия Маховых вела прямой эфир о последствиях непогоды и работе коммунальных служб.
В прямом эфире журналистка рассказывала, как в Киеве от палаток снега очищают аллеи и тротуары в парках. Именно в этот момент позади проезжал трактор, который расчищал дорогу. Водитель во время поворота выбросил большую часть снега прямо на съемочную группу, а журналистку - полностью засыпало
Как Юлия Маховых оказалась под кучей снега: смотрите видео
Какая ситуация с погодой сейчас в Киеве?
В Киеве 16 февраля из-за ночного снегопада и гололеда образовались значительные пробки на главных магистралях, в частности на улице Ивана Выговского и проспекте Степана Бандеры.
Для уборки снега и облегчения дорожного движения работали 289 единиц спецтехники, а также 31 бригада из 216 работников для ручной уборки.
Также на многих дорогах произошли ДТП, образовались пробки, а общественный транспорт переполнен и курсирует с задержками.
К тому же, с 18 февраля Украину накроет южный циклон, что принесет обильный снег и гололед при температуре от -2 до -7 градусов. Снежный покров может достигать 5 – 15 см, а зимний режим с колебаниями температуры и осадками сохранится до конца февраля.