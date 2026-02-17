Укрыло снегом с головы до пят: журналистка попала в курьезную ситуацию в прямом эфире

В Киеве журналистку засыпало снегом из-за работы коммунальной техники. Это произошло прямо во время записи сюжета о последствиях непогоды.

Курьезная ситуация произошла в прямом эфире канала Киев24.

Почему журналистку засыпало снегом?

Инцидент произошел в Шевченковском районе 16 февраля. Журналистка телеканала "Киев 24" Юлия Маховых вела прямой эфир о последствиях непогоды и работе коммунальных служб.

В прямом эфире журналистка рассказывала, как в Киеве от палаток снега очищают аллеи и тротуары в парках. Именно в этот момент позади проезжал трактор, который расчищал дорогу. Водитель во время поворота выбросил большую часть снега прямо на съемочную группу, а журналистку - полностью засыпало

Как Юлия Маховых оказалась под кучей снега: смотрите видео

Какая ситуация с погодой сейчас в Киеве?