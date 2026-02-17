Курйозна ситуація сталася в прямому ефірі каналу Київ24.
Чому журналістку засипало снігом?
Інцидент стався в Шевченківському районі 16 лютого. Журналістка телеканалу "Київ 24" Юлія Махових вела прямий ефір про наслідки негоди та роботу комунальних служб.
В прямому ефірі журналістка розповідала, як у Києві від наметів снігу очищають алеї та тротуари в парках. Саме у цей момент позаду проїжджав трактор, який розчищав дорогу. Водій під час повороту викинув велику частину снігу прямо на знімальну групу, а журналістку - повністю засипало
Як Юлія Махових опинилася під купою снігу: дивіться відео
Яка ситуація з погодою зараз у Києві?
У Києві 16 лютого через нічний снігопад і ожеледицю утворилися значні затори на головних магістралях, зокрема на вулиці Івана Виговського та проспекті Степана Бандери.
Для прибирання снігу та полегшення дорожнього руху працювали 289 одиниць спецтехніки, а також 31 бригада з 216 працівників для ручного прибирання.
Також на багатьох дорогах стались ДТП, утворились затори, а громадський транспорт переповнений і курсує із затримками.
До того ж, з 18 лютого Україну накриє південний циклон, що принесе рясний сніг і ожеледицю при температурі від -2 до -7 градусів. Сніговий покрив може досягати 5 – 15 см, а зимовий режим з коливаннями температури та опадами збережеться до кінця лютого.