Курйозна ситуація сталася в прямому ефірі каналу Київ24.

Чому журналістку засипало снігом?

Інцидент стався в Шевченківському районі 16 лютого. Журналістка телеканалу "Київ 24" Юлія Махових вела прямий ефір про наслідки негоди та роботу комунальних служб.

В прямому ефірі журналістка розповідала, як у Києві від наметів снігу очищають алеї та тротуари в парках. Саме у цей момент позаду проїжджав трактор, який розчищав дорогу. Водій під час повороту викинув велику частину снігу прямо на знімальну групу, а журналістку - повністю засипало

Як Юлія Махових опинилася під купою снігу: дивіться відео

Яка ситуація з погодою зараз у Києві?