Какой Киев после первого дня атак: фото города
Украина с 4 утра 24 февраля отражает атаки России по городам. Правоохранители сообщали, что ситуация в Киеве остается контролируемой.
На разных станциях метро, которые используются как укрытия, находятся сотни людей. Фотографировать эти объекты нельзя.
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Ситуация в столице
Люди приходят в укрытия организованно и не паникуют. Однако на улицах пусто. В одном из спальных районов Киева посреди улицы стояла сумка. Прохожие вызвали полицию.
Сумка посреди улицы / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
Супермаркеты на ночь закрыты / Анатолий Яворский, 24 канал
Бигборды в Киеве / Анатолий Яворский, 24 канал
В Киеве открыты укрытия / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
На АЗС нет бензина / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
Бювет вечером. Днем здесь стояла длинная очередь / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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