Какой Киев после первого дня атак: фото города

Украина с 4 утра 24 февраля отражает атаки России по городам. Правоохранители сообщали, что ситуация в Киеве остается контролируемой.

На разных станциях метро, которые используются как укрытия, находятся сотни людей. Фотографировать эти объекты нельзя.

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Ситуация в столице

Люди приходят в укрытия организованно и не паникуют. Однако на улицах пусто. В одном из спальных районов Киева посреди улицы стояла сумка. Прохожие вызвали полицию.



Сумка посреди улицы / Фото Анатолий Яворский, 24 канал



Супермаркеты на ночь закрыты / Анатолий Яворский, 24 канал​



Бигборды в Киеве / Анатолий Яворский, 24 канал



В Киеве открыты укрытия / Фото Анатолий Яворский, 24 канал



На АЗС нет бензина / Фото Анатолий Яворский, 24 канал

Бювет вечером. Днем здесь стояла длинная очередь / Фото Анатолий Яворский, 24 канал

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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