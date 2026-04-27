В Киеве в результате сильных ветров упал 150-летний каштан Иващенко

В столице 26 апреля 2026 года бушевал мощный ветер, шел дождь и град. В результате непогоды сломался каштан Иващенко, возраст которого достигал около 150 лет.

Дерево росло в Печерском районе столицы. Об этом сообщили в Киев24.

Что известно о сломанном 150-летнем каштане?

Историческое дерево еще с 2013 года имело статус ботанического памятника. Каштан рос возле дома №10 на улице Рыбальской.



Разрушенный каштан Иващенко в столице / Фото Киев24

Дерево имело обхват ствола около 3,2 метра, а высоту – 25 метров. Каштан рос в столице более 150 лет.

В результате падения дерева на месте повреждены линии электропередач и по меньшей мере три машины, которые были припаркованы рядом. В одной из машин разбиты окна.

Напомним, что в конце апреля, что в конце апреля – начале мая в Украине ожидается холодная погода с ночными заморозками. В течение недели прогнозируют дожди, местами мокрый снег, с постепенным повышением к выходным.

На горе Поп Иван Черногорский 27 апреля температура воздуха опустилась до -10 градусов опустилась до -10 градусов. Это значительное похолодание, ведь накануне температура на этой горе составляла -1 градус.

В Черкассах сильный ураган привел к гибели женщины из-за падения дерева на квадроцикл. Спасатели четыре раза привлекались к ликвидации последствий – они убирали 10 поваленных деревьев, которые затрудняли движение транспорта.

Киев и область 26 апреля накрыла непогода с сильным ветром, градом и дождем, что нанесло ущерб зданиям и деревьям. В Вышгороде ветер сорвал крышу с дома, а в Киеве обломок здания повредил автомобиль; к счастью, никто не пострадал.