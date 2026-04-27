Дерево росло у Печерському районі столиці. Про це повідомили в Київ24.

Що відомо про зламаний 150-річний каштан?

Історичне дерево ще з 2013 року мало статус ботанічної пам'ятки. Каштан ріс біля будинку №10 на вулиці Рибальській.



Зруйнований каштан Іващенка в столиці / Фото Київ24

Дерево мало обхват стовбура близько 3,2 метра, а висоту – 25 метрів. Каштан ріс у столиці понад 150 років.

Внаслідок падіння дерева на місці пошкоджено лінії електропередач та щонайменше три машини, які були припарковані поруч. В одній з автівок розбиті вікна.

Нагадаємо, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікується холодна погода з нічними заморозками. Протягом тижня прогнозують дощі, місцями мокрий сніг, з поступовим підвищенням до вихідних.

