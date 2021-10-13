В КГГА назвали условие включения отопления киевлянам

В домах жителей Киева отопление включат строго придерживаясь температурных показателей. Тепло в квартиры подадут только тогда, когда на улице в течение трех дней будет холоднее +8 градусов.

На брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев напомнил, что исключение из этого правила делают только для школ, детсадов и больниц.

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Придется померзнуть

Чиновник дал понять, что отопление не планируют включать в жилых домах Киева в ближайшие дни. Следовательно, тепло пока будет только в 850 учреждениях упомянутых категорий.

Относительно жилого фонда. Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше +8 в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано,

– сказал Пантелеев.

В то же время он заверил, что столица полностью готова к началу нового отопительного сезона и имеет все необходимые технические возможности.

Дилемма тарифов: что обещают

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился, чтобы Киевсовет немедленно решил вопрос о тарифах для горожан. Он настаивает, чтобы они остались на старом уровне и не росли.

В КГГА рассказали, когда включат отопление в домах: видео