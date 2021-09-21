В КГГА обвинили Минкульт в разрушении Гостиного двора

Представители местной власти обратились в Министерство культуры и информационной политики с требованиями отчитаться о ситуации относительно скандального Гостиного двора. Сейчас объект находится на балансе заповедника "София Киевская".

По словам заместителя Виталия Кличко Владимира Прокопива, новый балансодержатель не делает ничего для сохранения исторического объекта. При этом здание Гостиного двора находится в ужасном состоянии.

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Чиновник говорит, что в КГГА нет никакой информации от Минкульта о мерах, направленных на сохранение памятника национального значения.

Гостиный двор надо защитить накануне зимы

Прокопив утверждает, что власти Киева с 2017 до 2021 года постоянно требовали передачи Гостиного двора из государственной собственности в коммунальную с проведением реставрации. Однако вопреки предыдущим договоренностям и по инициативе минкульта здание передали на баланс Софии Киевской.

Также, по словам заместителя мэра, до сих пор не заключены договоры об охране объекта.

Нынешнее техническое состояние Гостиного двора требует принятия неотложных мер, направленных на его защиту, особенно накануне зимы,

– подчеркнул Прокопив.

Из-за этого в КГГА требуют в Минкульте ответить на несколько вопросов:

Принимались ли меры, направленные на понуждение уполномоченного органа управления на заключение охранного договора на здание Гостиного двора?

Назначались ли соответствующие охранные мероприятия, направленные на сохранение объекта и разрабатывалась ли соответствующая научно-проектная документация?

Что известно о Гостином дворе в Киеве