За словами заступника Віталія Кличка Володимира Прокопіва, новий балансоутримувач не робить нічого для збереження історичного об'єкта. При цьому будівля Гостинного двору перебуває в жахливому стані.

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Посадовець каже, що у КМДА немає жодної інформації від Мінкульту про заходи, спрямовані на збереження пам'ятки національного значення.

Гостинний двір треба захистити напередодні зими

Прокопів стверджує, що влада Києва з 2017 до 2021 року постійно вимагала передачі Гостинного двору з державної власності до комунальної з проведенням реставрації. Однак всупереч попереднім домовленостям та за ініціативою мінкульту будівлю передали на баланс Софії Київської.

Також, за словами заступника мера, досі не укладені договори про охорону об'єкта.



Теперішній технічний стан Гостинного двору потребує вжиття невідкладних заходів, спрямованих на його захист, особливо напередодні зими,

– підкреслив Прокопів.

Через це у КМДА вимагають у мінкульті відповісти на кілька запитань:

Чи вживалися заходи, спрямовані на спонукання уповноваженого органу управління на укладання охоронного договору на будівлю Гостинного двору?

Чи призначалися відповідні охоронні заходи, спрямовані на збереження об’єкта та чи розроблялася відповідна науково-проєктна документація?

Що відомо про Гостинний двір у Києві