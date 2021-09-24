В КГГА оценили шансы закрытия транспорта на время локдауна

Заместитель мэра Киева Николай Поворозник надеется на то, что полного закрытия транспорта можно будет избежать. Однако усиление карантинных норм все же вполне возможно.

По словам заместителя главы КГГА, город постарается обойтись без закрытия транспорта. Однако при этом местная власть все же рассматривает возможность полного локудауна.

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Для этого чиновники готовят электронные пропуска для ограничения пользования транспортом для всех желающих.

Надежда на вакцинацию

Как утверждает Поворозник, в КГГА расценивают возможное закрытие транспорта как очень болезненный для города шаг.

Из-за последствий от ограничения проезда Киев рискует остановиться. Поэтому власть надеется на то, что количество вакцинированных людей не даст вирусу распространяться и перегружать больницы.

По состоянию на 24 сентября в КГГА обработали заявления более 1000 предприятий, которые входят в объекты критической инфраструктуры.

Это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт,

– отметил Поворозник.

Локдауна не избежать

Как говорят эксперты, несмотря на то, что Киев лидирует по уровню вакцинации населения, избежать тотальных ограничений вряд ли удастся. Поскольку количество не привитых остается очень большим, а Дельта распространяется очень быстро.

Кроме того, в больницах уже существенно чувствуют начало очередной волны COVID-19, поскольку к ним привозят все больше тяжелых больных.

Наиболее серьезные опасения относительно распространения коронавирусной инфекции у экспертов вызывает то, что в Киеве почти никто не носит средства защиты.