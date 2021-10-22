В КГГА рассказали, будут ли вводить спецпропуска на транспорт после начала локдауна
Источник:24 канал
Киев должен попасть в красную зону карантина в ближайшее время. 22 октября из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 в столице заседала городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
После проведения заседания первый заместитель мэра Алексей Кулеба рассказал журналистам, что локдаун могут объявить после того, как статистика распространения вируса будет отвечать критериям красной зоны 3 дня подряд.
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Сейчас, по данным КГГА, пошли первые сутки, как показатели заболеваемости COVID-19 соответствуют максимальной противоэпидемиологической опасности.
Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме
- По словам Кулебы, пока чиновники готовят протокол о принятых ограничениях, о которых договорились 22 октября.
- Начнут они действовать, как только комиссия переведет Киев в красную зону карантина.
Чиновник говорит, что речь не идет о введении режима спецпропусков для транспорта. Городской транспорт в случае внедрения дополнительных ограничений будет работать по обычному графику, однако впоследствии пускать в автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и маршрутки могут не всех.
Мы начали подготовку к возможному локдауну для транспорта еще летом. Так, если локдаун будет введен – транспортом смогут воспользоваться только сотрудники критической инфраструктуры. Проезд будет по электронным спецпропускам, заявки на которые собирают еще с лета,
– подчеркнул Кулеба.
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