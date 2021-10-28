В КГГА рассказали о карантинных ограничениях в "красном" Киеве: полный перечень

Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 1 ноября в Киеве начинают действовать ограничения красной зоны карантина. В связи с этим чиновники КГГА напомнили о перечне запретов, касающихся невакцинированных граждан.

Представители местной власти отметили, что учебные заведения в "красной зоне" перейдут на дистанционный режим обучения. Детские сады будут работать только при условии, если все работники будут иметь сертификат вакцинации.

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Какие запреты будут действовать в Киеве с 1 ноября:

Пассажиры не смогут пользоваться общественным транспортом без наличия отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена. Срок действия тестов – 72 часа. Альтернативой тестам желтый или зеленый COVID-сертификат или документ о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Водителям трамваев, троллейбусов, автобусов и маршруток запретят перевозить людей в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Лица, которые не достигли 18 лет, не могут посещать ТРЦ без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19, или зеленый COVID-сертификат. Альтернативой этим документам может быть справка о выздоровлении.

На территориях больниц и учебных заведений, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения дистанции менее метра, запрещено находиться без защитных масок, которые закрывают рот и нос.

Запрещена работа заведений общественного питания кроме доставки и заказов навынос. Работать в обычном графике кафе и рестораны могут лишь при условии наличия у всех посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, зеленого COVID-сертификата или документа о выздоровлении.

Хостелы и отели могут работать при условии наличия у всех клиентов и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена зеленого COVID-сертификата или документа о выздоровлении.

Запрещено посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты. Приходить могут лишь те, кто привит, имеет отрицательные тесты или справки о выздоровлении.

Не будут работать спортивные залы, фитнес-центры, бассейны. Смогут открыться лишь те заведения, где вакцинировались все работники. Посещать спортзал можно будет при наличии отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении.

Проведение массовых мероприятий возможно только если все посетители и работники вакцинировались и имеют соответствующие COVID-документы. Также разрешены официальные спортивные мероприятия без зрителей.

Отменяются все плановые мероприятия по госпитализации в больницах всех форм собственности. Исключением могут быть только неотложные и срочные случаи.

Чиновники также отметили, что единственным решением проблемы с распространением COVID-19 может быть вакцинация населения.



Перечень преимуществ, которые получают вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала