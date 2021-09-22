В КГГА рассказали об ужасных нарушениях, которые обнаружили в маршрутках Киева за день проверок

Инспекторы коммунальной службы перевозок впервые за 7 лет проверила транспортные средства 5 маршрутов Киева. Чиновники обнаружили кучу серьезных нарушений, которые совершили водители маршруток №№ 150, 155, 157, 525 и 192.

По словам заместителя мэра Константина Усова, во время инспекции 21 сентября чиновники составили 4 акта о нарушениях. Водителям частных компаний-перевозчиков вынесут предупреждение.

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Чиновник подчеркнул, что коммунальщики проверят каждую из 1477 киевских маршруток и все 323 коммунальных автобуса.

Ездили без документов и убегали от инспекторов



Инспекторы обещают проверить каждую из киевских маршруток / Фото Константина Усова

Инспекторы отреагировали на жалобы пассажиров о длинных интервалах в движении 155 маршрутки. Оказалось, что вместо 10 микроавтобусов, которые должны быть согласно договору, частная компания выпускает на маршрут только два.

В 525-й маршрутке не нашли задний трафарет с номером маршрута.

Водители Volvo Hybrid 150-й маршрутки ездили без документов. За это чиновникам пришлось высаживать людей и организовывать для них резервный автобус.

Водитель 157-й маршрутки скрылся, как только увидел инспекторов. Он сделал вид, что просто катается без пассажиров.

Хлам на дорогах Киева надо заменить на комфортный транспорт. Тем, кто сегодня получил акты, город дает один шанс исправиться. Через две недели увидим, сделают ли они выводы,

– подчеркнул Усов.

Маршрутчики не рады проверкам / Фото Константина Усова