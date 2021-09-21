Первые проверки водителей частных компаний прошли в Киеве 21 сентября. Нескольких маршрутчиков коммунальщики отстранили от работы, а пассажиров пересаживали в другой транспорт.

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Тех водителей, кого поймают за нарушение дважды, будут лишать лицензии.

Маршрутчики в шоке, а пассажиры недовольны

Судя по видео проверки одного из водителей, инспекторов совсем не интересовало соблюдение самим мужчиной и его пассажирами карантинных норм.

Зато коммунальщики проверяли:

соблюдение необходимой температуры в салоне;

наличие схемы маршрута, расписания и страховки;

техническое состояние транспортного средства.

Проверки проводили на конечных остановках. У одного из водителей не было при себе документов. Из-за этого из микроавтобуса высадили пассажиров. Люди были возмущены этим, но дождались следующего автобуса.

Смотрите видео проверки одного из маршрутчиков в Киеве: