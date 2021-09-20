Соответствующую запись разместили в соцсетях. Пользователи сразу начали насмехаться над тем, насколько бесполезны попытки КГГА внедрить новые правила для перевозчиков.

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Кроме того, киевляне подчеркнули, что маршрутчики постоянно и нагло нарушают правила дорожного движения, чем вызывают немало аварийных ситуаций.

В КГГА говорят, что номера не видно

Очевидцы происшествия утверждают, что водитель на самом деле работает в частной фирме, которая перевозит пассажиров.

При этом они подчеркнули, что на момент нарушения, особых заторов не было.

Водитель, судя по видео, мчался не только по пешеходной зоне, но и по газону.

В КГГА в комментарии изданию "Сегодня" отметили, что нарушать правила дорожного движения мог вовсе не маршрутчик. Мол, это может быть развозка людей.



Сложно понять, кто именно нарушил правила. Не видно ни номера автобуса, ни трафаретов, а поскольку это "Лесная", это может быть развозка людей, например,

– отметили представители местной власти.

Смотрите видео, как микроавтобус объезжает пробку по тротуару в Киеве: