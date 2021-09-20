Відповідний запис розмістили у соцмережах. Користувачі одразу почали глузувати з того, наскільки марними є намагання КМДА впровадити нові правила для перевізників.

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Крім того, кияни підкреслили, що маршрутники постійно та нахабно порушують правила дорожнього руху, чим спричиняють чимало аварійних ситуацій.

У КМДА кажуть, що номера не видно

Очевидці події стверджують, що водій насправді працює у приватній фірмі, яка перевозить пасажирів.

При цьому вони підкреслили, що на момент порушення особливих заторів не було.

Водій, судячи з відео, мчався не тільки пішохідною зоною, але й газоном.

У КМДА в коментарі виданню "Сьогодні" зазначили, що порушувати правила дорожнього руху міг зовсім не маршрутник. Мовляв, це може бути розвозка людей.



Складно зрозуміти, хто саме порушив правила. Не видно ні номера автобуса, ні трафаретів, а оскільки це "Лісова", це може бути розвозка людей, наприклад,

– зазначили представники місцевої влади.

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