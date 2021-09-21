Перші перевірки водіїв приватних компаній пройшли у Києві 21 вересня. Кількох маршрутників комунальники відсторонили від роботи, а пасажирів пересаджували в інший транспорт.

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Тих водіїв, кого спіймають за порушення двічі, позбавлятимуть ліцензії.

Маршрутники в шоці, а пасажири – незадоволені

Судячи з відео перевірки одного з водіїв, інспекторів зовсім не цікавило дотримання самим чоловіком та його пасажирами карантинних норм.

Натомість комунальники перевіряли:

дотримання необхідної температури в салоні;

наявність схеми маршруту, розкладу та страховки;

технічний стан транспортного засобу.

Перевірки проводили на кінцевих зупинках. У одного з водіїв не було при собі документів. Через це з мікроавтобусу висадили пасажирів. Люди були обурені цим, але дочекалися наступного автобуса.

Дивіться відео перевірки одного з маршрутників у Києві: