Перші перевірки водіїв приватних компаній пройшли у Києві 21 вересня. Кількох маршрутників комунальники відсторонили від роботи, а пасажирів пересаджували в інший транспорт.
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Тих водіїв, кого спіймають за порушення двічі, позбавлятимуть ліцензії.
Маршрутники в шоці, а пасажири – незадоволені
Судячи з відео перевірки одного з водіїв, інспекторів зовсім не цікавило дотримання самим чоловіком та його пасажирами карантинних норм.
Натомість комунальники перевіряли:
- дотримання необхідної температури в салоні;
- наявність схеми маршруту, розкладу та страховки;
- технічний стан транспортного засобу.
Перевірки проводили на кінцевих зупинках. У одного з водіїв не було при собі документів. Через це з мікроавтобусу висадили пасажирів. Люди були обурені цим, але дочекалися наступного автобуса.
Дивіться відео перевірки одного з маршрутників у Києві: