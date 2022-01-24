В КГГА рассказали, планируют ли закрытие метро в случае локдауна
Источник:24 канал
Когда ситуация с распространением COVID-19 в Киеве достигнет показателей красной зоны, в городе усилят карантинные ограничения. При этом в общественном транспорте введут режим спецпропусков.
По словам заместителя руководителя КГГА Николая Поворозника, в случае объявления локдауна работу подземки прекращать никто не планирует. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из телеканалов.
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Чиновник утверждает, что о закрытии метрополитена таким способом, как это было в первый локдаун, речь не идет.
Есть надежда на высокий уровень вакцинации
- Поворозник отметил, что очень надеется, что ограничений на пользование транспортом все же удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации.
- Если же распространение коронавирусной болезни не остановится, транспорт вынужденно переведут в режим специальной перевозки.
На данный момент в Киеве прививки получили более 70% киевлян. Поэтому есть надежда, что ограничений на транспорт удастся избежать. Впрочем, я абсолютно уверен, что закрывать метрополитен наглухо никто не будет. Для начала работы в режиме спецпропусков все готово,
– подчеркнул заместитель Кличко.
Кроме того, Поворозник напомнил, что местные власти утвердили порядок работы системы, которая управляет спецпропусками "Карантин".
Омикрон инфицирует каждого 10-го, кто раньше болел коронавирусом
По словам врача Тараса Жиравецкого, примерно каждый 10-й украинец, ранее болевший COVID-19, может повторно инфицироваться штаммом Омикрон. Уже по состоянию на 24 января в Украине зафиксировали немало случаев заболевания именно Омикроном, а в дальнейшем количество этих случаев будет только увеличиваться.