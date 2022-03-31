В КГГА рассказали, как в столице прошла ночь на 31 марта
31 марта 2022 , 09:40Читати новину українською
Источник:КГГА
К счастью, 36 ночь войны прошла в Киеве спокойно. Жителям столицы предоставляют все коммунальные услуги.
Без надобности в город советуют не ехать
Вся инфраструктура в городе работает. Также свою работу выполняют медики, коммунальщики и спасатели.
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Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты,
– рассказали в КГГА.
Для общественного транспорта открыли Южный мост.
Городские власти призвали население не ехать в город без необходимости. В то же время водителям напомнили о необходимости пропускать авто скорой помощи и гуманитарные грузы.
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