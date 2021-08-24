Киев может затопить: на город надвигаются грозы

Специалисты Укргидрометцентра прогнозируют серьезное ухудшение погодных условий в Киеве с начала суток 25 августа. Дожди и грозы должны идти почти весь день.

Из-за неутешительных прогнозов метеорологов в Киеве объявили І желтый уровень опасности. По данным экспертов, гроза может начаться в 00:00 и продлиться до 21:00.

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Поэтому в КГГА обратились к жителям столицы с просьбой в случае выявления подтоплений обращаться в диспетчерскую Киевавтодора по телефону 284-74-19.

Какой будет погода в Киеве 25 августа

Синоптики говорят, что ночью 25 августа столбики термометров будут показывать + 14...+16 градусов. Днем будет достаточно комфортно – + 20...+22 градуса.

Испортят ситуацию только дождь и гроза, из-за которых специалисты решили напомнить о правилах безопасности:

Также В КГГА отметили, что во время грозы жителям столицы надо закрыть окна и не подходить к ним.

Не надо касаться металлических дверей и конструкций.

Машины желательно не оставлять поблизости от рекламных бордов и больших деревьев.

Также нельзя самим скрываться от дождя возле высоких конструкций, в которые может попасть молния.

Кроме того, при падении деревьев или веток, или травмировании людей киевлян просят немедленно информировать экстренные службы.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала