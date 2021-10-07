Киев начертил карту развития до 2035 года: как изменится город
Источник:Официальный портал Киева
Власть столицы презентовала приоритеты и долгосрочные цели развития Киева до 2035 года. Они также будут касаться и его городов-спутников.
План составлялся после изучения мнения общины. Свои идеи горожане могли подавать с мая по август. Кроме того, состоялись публичные обсуждения Public Talks: Kyiv2035 и заседания экспертных групп.
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Киев будущего творили все вместе
К разработке стратегии присоединились более 200 экспертов, почти 3000 киевлян, представители КГГА, депутаты Киевского горсовета, бизнесмены, урбанисты и общественные активисты.Обратите внимание! Работа над дорожной картой развития города началась в 2020 году.
Как эволюционирует город за 14 лет
План предусматривает:
- создание комфортного и экологичного городского пространства;
- качественной экономической среды;
- превращение столицы в культурный и туристический центр;
- инновационную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Киева;
- развитие новых смарт-сервисов и индустрий;
- увеличение цифровых публичных услуг и демократических инструментов в управлении городом;
- развитие Киевской агломерации в интересах жителей столицы и ее пригородов.
Кличко пообещал новый мост и не только
Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду в отношении ввода в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста на Троещине уже до конца 2021 года. Кроме того, глава столицы хочет, чтобы город выкупил один из цехов завода "Большевик" для строительства развязки возле Шулявского путепровода.