Киев начертил карту развития до 2035 года: как изменится город

Власть столицы презентовала приоритеты и долгосрочные цели развития Киева до 2035 года. Они также будут касаться и его городов-спутников.

План составлялся после изучения мнения общины. Свои идеи горожане могли подавать с мая по август. Кроме того, состоялись публичные обсуждения Public Talks: Kyiv2035 и заседания экспертных групп.

Актуальное В КГГА рассказали о ходе строительства и названиях станций метро на Троещину

Киев будущего творили все вместе

К разработке стратегии присоединились более 200 экспертов, почти 3000 киевлян, представители КГГА, депутаты Киевского горсовета, бизнесмены, урбанисты и общественные активисты.

Как эволюционирует город за 14 лет

Работа над дорожной картой развития города началась в 2020 году.

План предусматривает:

создание комфортного и экологичного городского пространства;

качественной экономической среды;

превращение столицы в культурный и туристический центр;

инновационную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Киева;

развитие новых смарт-сервисов и индустрий;

увеличение цифровых публичных услуг и демократических инструментов в управлении городом;

развитие Киевской агломерации в интересах жителей столицы и ее пригородов.

Кличко пообещал новый мост и не только

Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду в отношении ввода в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста на Троещине уже до конца 2021 года. Кроме того, глава столицы хочет, чтобы город выкупил один из цехов завода "Большевик" для строительства развязки возле Шулявского путепровода.