Киев накрыл сильный снегопад, образовались пробки: фото и видео непогоды

Киев 22 января накрыл мощный снегопад. Из-за этого значительно ухудшилась видимость, на столичных автодорогах образовались большие пробки.

Снег падает во всех районах Киева. Из-за метели резко упала видимость: можно разглядеть лишь здания, которые расположены неподалеку.

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На дорогах – гололедица

Киевским водителям следует быть осторожными, ведь дороги покрыла гололедица. На автодорогах из-за непогоды – много ДТП, из-за которых возникло много пробок.

На дорогах образовались пробки из-за аварий

Самая сложная ситуация – на Правом берегу. Движение значительно замедлилось на части проспекта Победы, бульвара Тараса Шевченко, а также улицы Леси Украинки. Есть проблемы и на Голосеевском проспекте и Большой Окружной. На Левом тоже пробки на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и Братиславской.



Пробки в Киеве / скриншот с Google Maps

Киев засыпало снегом / Фото Ирины Вихрущ и Александра Бесперстова, 24 канал: