Киев оказался в пятерке городов мира с самым грязным воздухом

В рейтинге мегаполисов с плохим качеством воздуха утром 10 сентября Киев занимал 5 место. Показатель индекса загрязненности воздуха достигал отметки 137 при норме 50.

В течение нескольких часов, пока воздух не прогрелся до +23 градусов, метрики портала IQair оценивали уровень опасных веществ в воздухе Киева как нездоровый для чувствительных групп населения.

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Уже в 12: 00 ситуация значительно улучшилась, а столицу Украины отнесли к 26 месту с показателем 66.

Ситуация стабилизировалась

По состоянию на 15: 30 Киев занимает 29 место в антирейтинге, а в сервисе показано загрязнение на уровне 66 баллов по индексу качества воздуха.

Впрочем, все станции измерения опасных примесей в воздухе столицы показывают от 33 до 45 баллов, что свидетельствует о том, что воздух в Киеве в норме.

По состоянию на 15:30 индекс загрязнения воздуха в Киеве почти не отклоняется от нормы / Скриншот сервиса IQair

Сезонное явление

Ухудшение качества воздуха в Киеве постоянно фиксируют каждое утро и вечером осенью и весной, когда температура воздуха является прохладной. Климатологи объясняют это тем, что в атмосфере формируется слой воздуха, который удерживает вредные вещества внизу.

Как только воздух прогревается, качество воздуха сразу улучшается.