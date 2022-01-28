Киев побил рекорд по количеству победителей языкового конкурса: где учится больше всего знатоков

28 января 2022 , 12:03
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Источник:

фейсбук HUMAN

Сразу 317 школьников из Киева стали победителями II Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку. Всего по Украине их выбрали 2 391.

Юные языковеды из столицы завоевали 116 первых мест, 110 вторых и 91 третье. В рейтинг школ Киева, где учится больше всего победителей, попали 8 образовательных учреждений.

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Где лучше учат украинский

Организаторы марафона, образовательная платформа HUMAN и Институт модернизации содержания образования, включили в рейтинг:

  • школу I степени 330 "Русановка"  –  15 призеров;
  • международную школу "Глобус"  –  14 призеров;
  • школу "Европейский коллегиум" – 12 призеров;
  • школу I-III ступеней 101 Шевченковского района города Киева – 11 призеров;
  • гимназию №178 города Киева – 11 призеров;
  • лицей "Научная смена" – 10 призеров;
  • Киевскую гимназию восточных языков 1 – 9 призеров;
  • Liko-School – 8 призеров.


В Киеве учится больше всего победителей языкового марафона / инфографика HUMAN

Четырехнедельный марафон

Участники конкурса с 12 ноября по 5 декабря выполняли онлайн разнообразные тесты по украинскому языку, которые для них специально подготовила творческая группа школьных педагогов и преподавателей вузов. Чтобы одержать победу, необходимо было выполнить все безупречно или же допустить не более двух ошибок на протяжении всех этапов.

Обратите внимание! Ознакомиться подробно с результатами конкурса в определенных областях и городах Украины можно, перейдя по этой ссылке.

Текст публикации HUMAN:

Наибольшее количество призеров II Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку живет в столице. Так, 2391 победителя языкового конкурса 317 учатся в Киеве, среди них 1 место заняло 116 учащихся, 2 место – 110 учеников, а 3 место – 91.

Мы определили, в каких учебных заведениях учится наибольшее количество знатоков украинского языка:

  • школа I степени 330 "Русановка"  –  15 призеров;
  • международная школа "Глобус"  –  14 призеров;
  • школа "Европейский коллегиум" – 12 призеров;
  • школа I-III ступеней 101 Шевченковского района города Киева – 11 призеров;
  • гимназия №178 города Киева – 11 призеров;
  • лицей "Научная смена" – 10 призеров;
  • Киевская гимназия восточных языков 1 – 9 призеров;
  • Liko-School – 8 призеров.

Благодарим руководство указанных школ, а также их учителей украинского языка за отличную подготовку учеников.

Автор: Вікторія Довгань