Киев побил рекорд по количеству победителей языкового конкурса: где учится больше всего знатоков

Сразу 317 школьников из Киева стали победителями II Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку. Всего по Украине их выбрали 2 391.

Юные языковеды из столицы завоевали 116 первых мест, 110 вторых и 91 третье. В рейтинг школ Киева, где учится больше всего победителей, попали 8 образовательных учреждений.

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Где лучше учат украинский

Организаторы марафона, образовательная платформа HUMAN и Институт модернизации содержания образования, включили в рейтинг:

школу I степени 330 "Русановка" – 15 призеров;

международную школу "Глобус" – 14 призеров;

школу "Европейский коллегиум" – 12 призеров;

школу I-III ступеней 101 Шевченковского района города Киева – 11 призеров;

гимназию №178 города Киева – 11 призеров;

лицей "Научная смена" – 10 призеров;

Киевскую гимназию восточных языков 1 – 9 призеров;

Liko-School – 8 призеров.



В Киеве учится больше всего победителей языкового марафона / инфографика HUMAN

Четырехнедельный марафон

Участники конкурса с 12 ноября по 5 декабря выполняли онлайн разнообразные тесты по украинскому языку, которые для них специально подготовила творческая группа школьных педагогов и преподавателей вузов. Чтобы одержать победу, необходимо было выполнить все безупречно или же допустить не более двух ошибок на протяжении всех этапов.

Ознакомиться подробно с результатами конкурса в определенных областях и городах Украины можно, перейдя по этой ссылке

Текст публикации HUMAN:

Наибольшее количество призеров II Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку живет в столице. Так, 2391 победителя языкового конкурса 317 учатся в Киеве, среди них 1 место заняло 116 учащихся, 2 место – 110 учеников, а 3 место – 91.

Мы определили, в каких учебных заведениях учится наибольшее количество знатоков украинского языка:

школа I степени 330 "Русановка" – 15 призеров;

международная школа "Глобус" – 14 призеров;

школа "Европейский коллегиум" – 12 призеров;

школа I-III ступеней 101 Шевченковского района города Киева – 11 призеров;

гимназия №178 города Киева – 11 призеров;

лицей "Научная смена" – 10 призеров;

Киевская гимназия восточных языков 1 – 9 призеров;

Liko-School – 8 призеров.

Благодарим руководство указанных школ, а также их учителей украинского языка за отличную подготовку учеников.