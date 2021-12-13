В Киев прибыл Вифлеемский Огонь Мира: яркие фото из Михайловского собора
Источник:телеграм-канал "Большой Киев"
В Украину традиционно перед Рождеством прибыл Вифлеемский Огонь Мира. Его привезли в Михайловский Златоверхий собор Киева вечером 12 декабря.
В украинскую святыню огонь как всегда привезли члены скаутской организации "Пласт". Зажечь от него свою свечу могли все желающие.
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Где зажжется искра Мира
- После зажжения на Святой земле, в месте рождения Иисуса Христа, Вифлеемский Огонь Мира везут в Европу и,в частности, в Украину.
- В нашем государстве его развозят по всем регионам – в приюты, больницы, храмы и даже на военный фронт.
- Кроме того, свечи с ним зажгут в таких городах востока, как Лисичанск, Мариуполь и Константиновка.
Огонь для Зеленского
В конце 2020 года украинские пластуны привезли Вифлеемский Огонь Мира в Украину. Тогда они встретились с президентом Володомиром Зеленским и первой леди и передали им свечу.
В Михайловский Златоверхий собор привезли Вифлеемский Огонь Мира / Фото "Большого Киева", ТСН
Текст публикации "Большого Киева":
Вчера пластуны привезли в Михайловский собор Вифлеемский Огонь Мира. Зажечь свечу от Огня Мира могли все желающие.
Затем огонь передадут во все области Украины, включяя Лисичанск, Константиновку и Мариуполь на востоке.