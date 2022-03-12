Киев пытается жить нормальной жизнью, – Подоляк показал фото из столицы

Михаил Подоляк рассказал, что сегодня Киев пытается жить нормальной жизнью. Жители столицы приспосабливаются к новым условиям.

Советник руководителя Офиса Президента опубликовал фотографию с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и заместителем руководителя ОП Кириллом Тимошенко. На фотографии политики были в Киеве.

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Несмотря на многодневные умышленные обстрелы российскими военными исторического центра и жилых кварталов. Наши люди умеют жить, умеют работать, умеют бороться за свою волю,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что именно поэтому мы обязательно победим.

Киев продолжает жить нормальной жизнью / Фото Михаила Подоляка

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