Киев пытается жить нормальной жизнью, – Подоляк показал фото из столицы
12 марта 2022 , 17:13Читати новину українською
Источник:твитер Михаила Подоляка
Михаил Подоляк рассказал, что сегодня Киев пытается жить нормальной жизнью. Жители столицы приспосабливаются к новым условиям.
Советник руководителя Офиса Президента опубликовал фотографию с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и заместителем руководителя ОП Кириллом Тимошенко. На фотографии политики были в Киеве.
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Несмотря на многодневные умышленные обстрелы российскими военными исторического центра и жилых кварталов. Наши люди умеют жить, умеют работать, умеют бороться за свою волю,
– сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что именно поэтому мы обязательно победим.
Киев продолжает жить нормальной жизнью / Фото Михаила Подоляка
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