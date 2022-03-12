На брифинге 12 марта иностранный журналист спросил у президента Украины Владимира Зеленского о том, есть ли вероятность того, что Россия захватит Киев.

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Глава государства ответил, что такая возможность существует, если захватчики ударят по столице со всей силой, уничтожат весь город и всех нас.

Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует Россия, и все они придут с сотнями или тысячами танков, они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут производить ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы – они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас – они зайдут в Киев,

– заявил Зеленский.

Он заметил, что в этом случае им придется самим существовать на этих землях. А друзей среди украинцев захватчики не найдут.

Если в этом цель, то… Ну, тогда пускай заходят. Но им придется жить на этой земле, точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут,

– заметил он.

Разговор Зеленского с иностранными журналистами 12 марта: смотрите видео