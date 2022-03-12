Під час брифінгу 12 березня іноземний журналіст запитав президента України Володимира Зеленського про те, чи є ймовірність того, що Росія захопить Київ.

До теми Те, що в Україні сьогодні, буде в Європі завтра, – Зеленський

Глава держави відповів, що така можливість існує, якщо загарбники вдарять по столиці з усією силою, знищать усе місто та усіх нас.

Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія і вони всі прийдуть з сотнями чи тисячами танками, вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи – вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас – вони зайдуть в Київ,

– заявив Зеленський.

Він зауважив, що в такому випадку їм доведеться самим існувати на цих землях. Адже друзів серед українців загарбники не знайдуть.

Якщо в цьому ціль, то… Ну тоді нехай заходять. Але їм доведеться жити на цій землі самим, точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть,

– зауважив він.

Розмова Зеленського з іноземними журналістами 12 березня: дивіться відео