Радник керівника Офісу Президента опублікував фотографію з керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та заступником керівника ОП Кирилом Тимошенком. На світлині політики були у Києві.
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Попри багатоденні навмисні обстріли російськими військовими історичного центру та житлових кварталів. Наші люди вміють жити, вміють працювати, вміють боротися за свою волю,
– сказав Подоляк.
Він наголосив, що саме тому ми обов'язково переможемо.
Київ продовжує жити нормальним життям / Фото Михайла Подоляка
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