Радник керівника Офісу Президента опублікував фотографію з керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та заступником керівника ОП Кирилом Тимошенком. На світлині політики були у Києві.

Цікаво У якому випадку Росія може захопити Київ: відповідь Зеленського

Попри багатоденні навмисні обстріли російськими військовими історичного центру та житлових кварталів. Наші люди вміють жити, вміють працювати, вміють боротися за свою волю,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що саме тому ми обов'язково переможемо.



Київ продовжує жити нормальним життям / Фото Михайла Подоляка

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