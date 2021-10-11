Киев расторг договоры с 21 перевозчиком: почти 200 маршруток уберут с улиц города

Чиновники КГГА усилили охрану коммунальной службы перевозок и готовятся к вероятной атаке здания со стороны маршрутной мафии. Произошло это из-за расторжения договоров с фирмами-перевозчиками на 21 маршруте Киева.

По словам заместителя Виталия Кличко Константина Усова, чиновники решили избавить киевлян от "удовольствия" поездками в 172 маршрутках столицы. Такое решение приняли после проверки документов во время аудита Департамента внутреннего финансового контроля КГГА.

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Как утверждает Усов, частные компании подавали на конкурс фальшивую информацию о транспортных средствах.

Опасаются уничтожения документов

Чиновник подчеркнул, что нарушители указывали ложные данные о:

госномерах маршруток;

пассажировместимости автобусов;

периоде обновления автопарка компании;

экологичности машин.

Фактически на конкурс перевозчики заявляли одни маршрутки, а в документах указывали совсем другие. Из-за этого власти Киева и расторгли договоры с этими компаниями.



Чтобы не допустить провокаций и физического уничтожения еще не проверенных документов, КСП усилила охрану предприятия. Аудит продолжается, к бурной реакции маршруточной мафии готовы. Попытки саботажа перевозки киевлян лишь заставят мэрию действовать более решительно,

– подчеркнул Усов.

Кроме того, заместитель мэра столицы обратился в полицию и министерство инфраструктуры с просьбой приобщить киевских чиновников к контролю за соблюдением законодательства в сфере транспорта.