Киев расторг договоры с 21 перевозчиком: почти 200 маршруток уберут с улиц города
Источник:телеграм Константина Усова
Чиновники КГГА усилили охрану коммунальной службы перевозок и готовятся к вероятной атаке здания со стороны маршрутной мафии. Произошло это из-за расторжения договоров с фирмами-перевозчиками на 21 маршруте Киева.
По словам заместителя Виталия Кличко Константина Усова, чиновники решили избавить киевлян от "удовольствия" поездками в 172 маршрутках столицы. Такое решение приняли после проверки документов во время аудита Департамента внутреннего финансового контроля КГГА.
Смотрите также Владельца маршрутки, у которой отпали двери, наказали немалым штрафом
Как утверждает Усов, частные компании подавали на конкурс фальшивую информацию о транспортных средствах.
Опасаются уничтожения документов
Чиновник подчеркнул, что нарушители указывали ложные данные о:
- госномерах маршруток;
- пассажировместимости автобусов;
- периоде обновления автопарка компании;
- экологичности машин.
Фактически на конкурс перевозчики заявляли одни маршрутки, а в документах указывали совсем другие. Из-за этого власти Киева и расторгли договоры с этими компаниями.
Чтобы не допустить провокаций и физического уничтожения еще не проверенных документов, КСП усилила охрану предприятия. Аудит продолжается, к бурной реакции маршруточной мафии готовы. Попытки саботажа перевозки киевлян лишь заставят мэрию действовать более решительно,
– подчеркнул Усов.
Кроме того, заместитель мэра столицы обратился в полицию и министерство инфраструктуры с просьбой приобщить киевских чиновников к контролю за соблюдением законодательства в сфере транспорта.