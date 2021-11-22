Киев скоро может выйти из красной зоны, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что вскоре столица может выйти из красной зоны карантина. По его словам, ситуация с заболеваемостью короновирусом несколько стабилизировалась.

О выравнивании ситуации свидетельствует то, что сейчас в Киеве заполненность коек в больницах снизилась до 58%, а коек с кислородом – до 61%.

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Спасает вакцинация

Кличко рассказал, что решению COVID-кризиса значительно способствовала вакцинация. Сейчас уже больше чем каждый второй киевлянин прошел процедуру прививки – это 2,7 миллиона человек. По его словам, 1,2 миллиона получили обе дозы вакцины, а 1,5 миллиона – одну дозу.

Мы сейчас имеем положительную динамику, и я надеюсь, держу кулаки – если эта динамика сохранится, в ближайшее время мы можем выйти из красной зоны, перейти в оранжевую. Но, тем не менее, это не должно давать нам думать, что можно расслабляться. Болезнь еще есть,

– сказал мэр.

Первые послабления

Начиная с понедельника, 22 ноября, в столичных школах восстановился очный формат обучения. За парты могут вернуться все ученики. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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