Киев снова побил рекорд по количеству смертей от COVID-19

Второй день подряд в Киеве фиксируют наибольшее количество умерших от коронавирусной болезни. За 2 ноября в столице умерли 69 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В официальную статистику заболеваемости также внесли 2024 новых случая инфицирования. Это свидетельствует о том, что ситуация продолжает ухудшаться, а введение красной зоны еще никак не сказалось на распространении болезни в обществе.

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Всего коронавирусная болезнь унесла в Киеве жизни 6337 человек.

Более 3 тысяч положительных тестов

Выздоровели от болезни за минувшие сутки лишь 1 110 человек, что значительно меньше, чем цифра больных.

Согласно информации Центра общественного здоровья, за 2 ноября в лабораториях Киева сделали 3 368 тестов, которые подтверждают, что у человека COVID-19.

Кроме того, Киев имеет огромный показатель активных больных на 100 тысяч населения – 859,7. Это означает, что каждый сотый житель столицы сейчас является официально инфицированным вирусом.

Всего с начала пандемии в Киеве выздоровели 231 733 человека, умерли – 6 337, а заболели коронавирусной инфекцией 263 559 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 каналу