Киев выходит из красной зоны карантина

На очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций чиновники приняли решение об отмене в Киеве правил красной зоны. С 00:00 7 декабря столица официально станет "желтой".

По словам министра правительства Олега Немчинова, кроме Киева желтый уровень эпидемиологической опасности установили еще на территории 8 регионов. Решение о выходе из красной зоны чиновники приняли, поскольку по статистическим показателям ситуация с COVID-19 в столице начала медленно улучшаться.

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Чиновник также напомнил, что благодаря решению Кабмина в желтой зоне ограничения для граждан переход из одной зоны в другую особо ничего не изменит.

Без сертификатов или ПЦР – никуда

Немчинов отметил, что с 6 декабря в желтой зоне начали действовать новые правила карантина, которые в основном касаются невакцинированных украинцев.

Посещать общественные заведения смогут только те, кто получил хотя бы одну дозу прививки от COVID-19 и имеет желтый сертификат или справку о выздоровлении.

Работникам гостиниц, ресторанов и спортзалов для обслуживания клиентов придется также иметь по крайней мере одну дозу вакцины.

Для посещения общественных заведений также можно использовать отрицательный ПЦР-тест. Будет действовать он 72 часа.

Таким способом представители власти ограничили возможность работы общественных заведений для непривитых граждан. Впрочем, во многих жилых кварталах Киева наличие сертификатов у клиентов не проверяли даже в красной зоне. За нарушения со стороны ресторанов, спортзалов и других заведений фактически никого не наказывали.

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