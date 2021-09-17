В Киеве 17 сентября образовались сильные пробки: список улиц
17 сентября 2021 , 10:00Читати новину українською
Источник:Google Maps
Киев "сковали" пробки в основном из-за ДТП. Наибольшие затруднения в движении наблюдают на проспекте Победы, Северном мосту, Большой объездной дороге, на улицах Вадима Гетьмана и Довженко.
На правом берегу пробки сильнее, чем на Левом. Движение затруднено с утра 17 сентября.
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Правый берег
Движение затруднено на:
- проспекте Победы;
- улице Вадима Гетьмана;
- Кольцевой дороге;
- улице Дегтяревской;
- проспекте Степана Бандеры;
- проспекте Валерия Лобановского;
- улице Народного Ополчения;
- улице Борщаговской;
- Голосеевском проспекте;
- Набережном шоссе;
- улице Грушевского;
- улице Набережно-Рыбальской;
- Северном мосту.
Правый берег в пробках / Скриншот Google Maps
Пробки образовались также возле станций метро "Политехнический университет", "Университет", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Оболонь", "Почайная", "Дарница", "Осокорки".
Левый берег
Пробок на Левом берегу значительно меньше. Движение затруднено на:
- проспекте Романа Шухевича;
- улице Миропольской;
- Броварском проспекте;
- проспекте Освободителей;
- улице Братиславской;
- проспекте Соборности
- Дарницком шоссе;
- проспекте Бажана.
Пробки на Левом берегу 17 сентября / Скриншот Google Maps