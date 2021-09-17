На Правому березі затори сильніші, ніж на Лівому. Рух ускладнений від ранку 17 вересня.
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Правий берег
Рух ускладнений на:
- проспекті Перемоги;
- вулиці Вадима Гетьмана;
- Кільцевій дорозі;
- вулиці Дегтярівській;
- проспекті Степана Бандери;
- проспекті Валерія Лобановського;
- вулиці Народного Ополчення;
- вулиці Борщагівській;
- Голосіївському проспекті;
- Набережному шосе;
- вулиці Грушевського;
- вулиці Набережно-Рибальській;
- Північоному мосту.
Правий берег у заторах / Скриншот Google Maps
Затори утворились також біля станцій метро "Політехнічний університет", "Університет", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарниця", "Осокорки".
Лівий берег
Заторів на Лівому березі значно менше. Рух ускладнений на:
- проспекті Романа Шухевича;
- вулиці Миропільській;
- Броварському проспекті;
- проспекті Визволителів;
- вулиці Братиславській;
- проспекті Соборності
- Дарницькому шосе;
- проспекті Миколи Бажана.
Затори на Лівому березі 17 вересня / Скриншот Google Maps