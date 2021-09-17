На Правому березі затори сильніші, ніж на Лівому. Рух ускладнений від ранку 17 вересня.

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Правий берег

Рух ускладнений на:

  • проспекті Перемоги;
  • вулиці Вадима Гетьмана;
  • Кільцевій дорозі;
  • вулиці Дегтярівській;
  • проспекті Степана Бандери;
  • проспекті Валерія Лобановського;
  • вулиці Народного Ополчення;
  • вулиці Борщагівській;
  • Голосіївському проспекті;
  • Набережному шосе;
  • вулиці Грушевського;
  • вулиці Набережно-Рибальській;
  • Північоному мосту.

Затори 17 вересня 2021 Київ
Правий берег у заторах / Скриншот Google Maps

Затори утворились також біля станцій метро "Політехнічний університет", "Університет", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарниця", "Осокорки".

Лівий берег

Заторів на Лівому березі значно менше. Рух ускладнений на:

  • проспекті Романа Шухевича;
  • вулиці Миропільській;
  • Броварському проспекті;
  • проспекті Визволителів;
  • вулиці Братиславській;
  • проспекті Соборності
  • Дарницькому шосе;
  • проспекті Миколи Бажана.

Затори Лівий берег Київ 17 вересня 2021
Затори на Лівому березі 17 вересня / Скриншот Google Maps