На Правому березі затори сильніші, ніж на Лівому. Рух ускладнений від ранку 17 вересня.

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Правий берег

Рух ускладнений на:

проспекті Перемоги;

вулиці Вадима Гетьмана;

Кільцевій дорозі;

вулиці Дегтярівській;

проспекті Степана Бандери;

проспекті Валерія Лобановського;

вулиці Народного Ополчення;

вулиці Борщагівській;

Голосіївському проспекті;

Набережному шосе;

вулиці Грушевського;

вулиці Набережно-Рибальській;

Північоному мосту.



Правий берег у заторах / Скриншот Google Maps

Затори утворились також біля станцій метро "Політехнічний університет", "Університет", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарниця", "Осокорки".

Лівий берег

Заторів на Лівому березі значно менше. Рух ускладнений на:

проспекті Романа Шухевича;

вулиці Миропільській;

Броварському проспекті;

проспекті Визволителів;

вулиці Братиславській;

проспекті Соборності

Дарницькому шосе;

проспекті Миколи Бажана.



Затори на Лівому березі 17 вересня / Скриншот Google Maps