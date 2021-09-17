На правом берегу пробки сильнее, чем на Левом. Движение затруднено с утра 17 сентября.

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Правый берег

Движение затруднено на:

проспекте Победы;

улице Вадима Гетьмана;

Кольцевой дороге;

улице Дегтяревской;

проспекте Степана Бандеры;

проспекте Валерия Лобановского;

улице Народного Ополчения;

улице Борщаговской;

Голосеевском проспекте;

Набережном шоссе;

улице Грушевского;

улице Набережно-Рыбальской;

Северном мосту.



Правый берег в пробках / Скриншот Google Maps

Пробки образовались также возле станций метро "Политехнический университет", "Университет", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Оболонь", "Почайная", "Дарница", "Осокорки".

Левый берег

Пробок на Левом берегу значительно меньше. Движение затруднено на:

проспекте Романа Шухевича;

улице Миропольской;

Броварском проспекте;

проспекте Освободителей;

улице Братиславской;

проспекте Соборности

Дарницком шоссе;

проспекте Бажана.



Пробки на Левом берегу 17 сентября / Скриншот Google Maps