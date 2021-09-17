На правом берегу пробки сильнее, чем на Левом. Движение затруднено с утра 17 сентября.

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Правый берег

Движение затруднено на:

  • проспекте Победы;
  • улице Вадима Гетьмана;
  • Кольцевой дороге;
  • улице Дегтяревской;
  • проспекте Степана Бандеры;
  • проспекте Валерия Лобановского;
  • улице Народного Ополчения;
  • улице Борщаговской;
  • Голосеевском проспекте;
  • Набережном шоссе;
  • улице Грушевского;
  • улице Набережно-Рыбальской;
  • Северном мосту.

Затори 17 вересня 2021 Київ
Правый берег в пробках / Скриншот Google Maps

Пробки образовались также возле станций метро "Политехнический университет", "Университет", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Оболонь", "Почайная", "Дарница", "Осокорки".

Левый берег

Пробок на Левом берегу значительно меньше. Движение затруднено на:

  • проспекте Романа Шухевича;
  • улице Миропольской;
  • Броварском проспекте;
  • проспекте Освободителей;
  • улице Братиславской;
  • проспекте Соборности
  • Дарницком шоссе;
  • проспекте Бажана.

Затори Лівий берег Київ 17 вересня 2021
Пробки на Левом берегу 17 сентября / Скриншот Google Maps