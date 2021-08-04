В Киеве 20-летняя девушка обокрала иностранного дипломата

В Киеве в полицию обратился иностранный дипломат – он заявил, что его обокрали. Украинские правоохранители нашли воровку, которая это сделала.

Это произошло в Шевченковском районе. Злоумышленница украла кошелек, в котором были 450 евро и 4 тысячи гривен. За это девушку могут посадить на 5 лет.

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Детали

Как рассказала следователь отдела полиции Александра Кравчук, правоохранители установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек.

После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город", в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница задержана. Это – уроженка Закарпатской области, 2000 года рождения.

Девушка, которая обокрала дипломата / Фото Нацполиции

Обокрали греческого дипломата

Какую страну представляет пострадавший в полиции не сообщили. Ранее на сайте 24 канала писали о том, что 15 июля в Киеве обокрали греческого дипломата прямо на улице Крещатик. Вытащили из кармана кошелек, в котором были и документы и деньги – около 500 евро и несколько тысяч гривен.