У Києві 20-річна дівчина обікрала іноземного дипломата

Це сталось у Шевченківському районі. Зловмисниця поцупила гаманець, у якому були 450 євро та 4000 тисячі гривень. За це дівчину можуть посадити на 5 років.

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Як розповіла слідча відділу поліції Олександра Кравчук, правоохоронці встановили, що правопорушниця у підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона прослідкувала за ним, а потім поцупила гаманець.

Після перегляду записів з відеокамер системи "Безпечне місто", у ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це – уродженка Закарпатської області, 2000 року народження.

Дівчина, яка обікрала дипломата / Фото Нацполіції

Обікрали грецького дипломата

Яку країну представляє потерпілий в поліції не повідомили. Раніше на сайті 24 каналу писали про те, що 15 липня у Києві обікрали грецького дипломата просто на вулиці Хрещатик. Витягли з кишені гаманець, у якому були й документи та гроші – близько 500 євро та кілька тисяч гривень.