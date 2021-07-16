Наразі цей інцидент в поліції не коментують. Про пограбування пишуть у ЗМІ.

Ще один випадок Показував статеві органи на Хрещатику: у Києві чоловіка побив перехожий та затримала поліція

Що повідомили у ЗМІ

За інформацією видання "Обозреватель", це сталось в самому центрі міста, на вулиці Хрещатик, недалеко від будинку №27. Невідомий викрав гаманець радника, в якому були гроші, а також документи дипломата.

У потерпілого вкрали близько 500 євро, кілька тисяч гривень, а також документи. Розшуком підозрюваного і розслідуванням злочину займається Шевченківське райуправління поліції Києва.

Інший випадок

Рівно місяць тому українські правоохоронці попередили вбивство сербського бізнесмена. Викрадення та вбивство чоловіка організували його дружина та її брат. Усе – задля того, аби заволодіти 6 мільйонами євро.

Слідчі з'ясували, що злочин планували ще наприкінці 2020 року. До його виконання залучили громадянина України. Адже саме в Україні сербський підприємець і займався бізнесом. Йомвірно йдеться про Мілована Рогановича, власника компанії "Дельта Спорт". Фірма продає спортивний одяг та взуття відомих світових брендів.