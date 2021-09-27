В Киеве 27 сентября пробки парализовали движение на дорогах: где не проехать
Источник:24 канал
В понедельник, 27 сентября, Киев парализован пробками. Проблемы с движением автомобильного транспорта наблюдаются во всех районах столицы.
В частности затруднено движение на мостах – Южном, Гаванском, Патона, Северном, Дарницком и Метро. Такова ситуация по состоянию на 10 часов 27 сентября на картах Google Maps.
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Киев – в пробках
Очень медленно движется транспорт на:
- проспекте Николая Бажана;
- бульваре Леси Украинки;
- проспекте Романа Шухевича;
- проспекте Степана Бандеры – там 2 ДТП;
- проспекте Освободителей – в сторону Дарницы;
- Броварском – в направлении правого берега;
- Соборности – в сторону моста Патона;
Пробки в Киеве на большинстве улиц / Скриншот из Google Maps
Кроме того, несколько меньшие пробки образовались на:
- проспекте Победы (там авария в районе станции метро "Житомирская");
- Академика Глушкова (в направлении ВДНХ);
- Голосеевском (в сторону Лыбедской);
- Воздухофлотском (в сторону проспекта Победы);
- Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади);
- а также Академика Палладина (там авария).
Во многих районах Киева аварии / Скриншот из Google Maps
Более того, несколько медленнее транспорт движется на улицах Борщаговской, Большой Васильковской, Кирилловской, Жилянской, а также Братиславской и Миропольской, Богатырской и Скляренко.