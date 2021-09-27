В Киеве 27 сентября пробки парализовали движение на дорогах: где не проехать

27 сентября 2021 , 10:28
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Источник:

24 канал

В понедельник, 27 сентября, Киев парализован пробками. Проблемы с движением автомобильного транспорта наблюдаются во всех районах столицы.

В частности затруднено движение на мостах – Южном, Гаванском, Патона, Северном, Дарницком и Метро. Такова ситуация по состоянию на 10 часов 27 сентября на картах Google Maps.

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Киев – в пробках

Очень медленно движется транспорт на:

  • проспекте Николая Бажана;
  • бульваре Леси Украинки;
  • проспекте Романа Шухевича;
  • проспекте Степана Бандеры – там 2 ДТП;
  • проспекте Освободителей – в сторону Дарницы;
  • Броварском – в направлении правого берега;
  • Соборности – в сторону моста Патона;


Пробки в Киеве на большинстве улиц / Скриншот из Google Maps

Кроме того, несколько меньшие пробки образовались на:

  • проспекте Победы (там авария в районе станции метро "Житомирская");
  • Академика Глушкова (в направлении ВДНХ);
  • Голосеевском (в сторону Лыбедской);
  • Воздухофлотском (в сторону проспекта Победы);
  • Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади);
  • а также Академика Палладина (там авария).


Во многих районах Киева аварии / Скриншот из Google Maps

Более того, несколько медленнее транспорт движется на улицах Борщаговской, Большой Васильковской, Кирилловской, Жилянской, а также Братиславской и Миропольской, Богатырской и Скляренко.

Автор: Діана Квасневська