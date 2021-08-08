В Киеве пылала большая нарколаборатория: фото
Источник:УНН
В ночь на 8 августа вспыхнул масштабный пожар в промзоне на улице Красноткацкой, что в Киеве. Возгорание произошло в заброшенном здании, которое позже оказалось большой нарколабораторией.
Огонь распространился по площади 30 квадратных метров. На ликвидацию ушло несколько часов.
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Тушение осложняло несколько факторов
Спасатели отметили, что окна были закрыты, а попасть в эпицентр пожара изнутри было слишком сложно из-за задымленности.
Лишь после нескольких часов тушения на первом этаже пожарные увидели емкости с неизвестной кислотой. А когда дым рассеялся, то и на втором этаже обнаружили признаки целого нелегального производства.
На место сразу же вызвали следователей.
В Киеве горела нарколаборатория / Фото УНН
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