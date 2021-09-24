В Киеве анонсировали введение е-пропусков для транспорта в случае локдауна

Власти Киева надеются, что закрытия транспорта в столице при усилении карантина удастся избежать. Однако в случае локдауна, уже готовят электронные пропуска.

Полностью транспорт не закроют

Полностью транспорт в столице не закроют, однако пользоваться им смогут лишь те, кто будет иметь электронный пропуск. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень трудный шаг,

– отметил Поворозник.

Чиновник надеется, что количество вакцинированных киевлян будет расти. Соответственно ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт.

Карантин в Украине: что известно

23 сентября все регионы Украины перешли в желтую зону карантина. Однако уже 24 сентября власти Днепропетровщины перевели область в оранжевую зону.

Все потому, что в регионе стремительно растет количество больных и госпитализаций. Наибольшее количество новых заболевших ежедневно обнаруживают в Днепре, Кривом Роге и Каменском.

Кроме того, по состоянию на 24 сентября красному уровню эпидемиологической опасности отвечают сразу 4 области Украины: Львовская, Житомирская, Луганская и Харьковская. Еще 9 регионов демонстрируют признаки оранжевой зоны.