В Киеве автодоровцы залатали скандальную яму, которую несколько раз засыпали местные
16 ноября 2021 , 17:41Читати новину українською
Источник:ТСН
В Киевавтодоре после огласки в соцсетях отреагировали на конфликт с ямой на Куреневке. Там наконец залатали выбоину, из-за которой часто ссорились соседи и засыпали за свой счет.
Речь идет о скандальной яме, которую не позволяла засыпать местная жительница. Фото ремонта выложили в сеть местные жители 15 ноября.
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Залатали только асфальтом
Местные жители обращались с просьбой к Киевавтодору запретить проезд транзитного транспорта по улице и установить специальные знаки. Также они просили вернуть "лежачих полицейских".
Однако автодоровцы лишь залатали ямы асфальтом, никаких знаков на дороге так и не появилось.
Яма на Куреневке: что известно
- В начале ноября один из жителей Киева за свой счет залатал ямы на дороге возле ЖК "Липинка".
- Одна из женщин возмутилась и начала выкапывать ямы. По ее словам, выбоины выполняли очень важную роль – не позволяли водителям разгоняться по улице.
- История на этом не закончилась. Еще один неравнодушный мужчина после огласки в сети таки залатал яму.