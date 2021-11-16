В Киеве автодоровцы залатали скандальную яму, которую несколько раз засыпали местные

В Киевавтодоре после огласки в соцсетях отреагировали на конфликт с ямой на Куреневке. Там наконец залатали выбоину, из-за которой часто ссорились соседи и засыпали за свой счет.

Речь идет о скандальной яме, которую не позволяла засыпать местная жительница. Фото ремонта выложили в сеть местные жители 15 ноября.

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Залатали только асфальтом

Местные жители обращались с просьбой к Киевавтодору запретить проезд транзитного транспорта по улице и установить специальные знаки. Также они просили вернуть "лежачих полицейских".

Однако автодоровцы лишь залатали ямы асфальтом, никаких знаков на дороге так и не появилось.

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