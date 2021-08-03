В Киеве банда привлекала иностранцев в бары через Тиндер: приносили заоблачный счет и грабили

В Киеве нейтрализовали опасную банду, которая грабила иностранцев. Украинские девушки приглашали их через Тиндер в бары – там им приносили заоблачные счета, а потом забирали документы, деньги и ценные вещи.

На счету группировки около 150 жертв – граждан других стран. Сейчас известно название только одного бара, где происходили такие преступления – это Hit Hookah Bar, вблизи Арсенала на улице Московской. В преступную схему были вовлечены еще 2 заведения (Шевченковский и Печерский районы). Их названия пока неизвестны.

Ранее мы писали об этом В Киеве задержали банду, которая ограбила 150 иностранцев

Схема преступления

Первыми в "игру" вступали украинские девушки, которые знакомились с богатыми иностранцами через сервис Тиндер. Они приглашали кавалеров в бар, где пара приятно проводила время. Затем им приносили счета – к примеру попить вино, покурить кальян и съесть шашлык в таких барах стоило до 600 тысяч гривен.

Получив такой счет, конечно, иностранцы возмущались и соглашались пройти к "администратору", чтобы выяснить ситуацию. Вот там их и ждали настоящие организаторы свиданий – несколько мужчин, которые просто били иностранцев и отбирали у них все – деньги, документы, ценные вещи.

Международная банда

Лидером банды, как утверждают правоохранители, был уроженец России. Также причастными к нападениям были граждане Израиля, Азербайджана и Украины. 10 участников банды задержали и поместили под стражу пока на 2 месяца.

Задержанная банда / Фото Киевской городской прокуратуры

Гражданин Израиля находился в розыске базы Интерпола.

Один из злоумышленников работал в патрульной полиции – в банде он выполнял роль водителя.

Всего участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 таких нападений с начала 2020 года. Большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, сейчас находятся за пределами Украины.

Что пишут посетители о Hit Hookah Bar

В отзывах на Google Maps рейтинг Hit Hookah Bar очень низкий – 1,7 звезды. Посетители сообщают, что здесь их также пытались обмануть на деньги, либо же обманули. Один из них написал так – "туристическая ловушка".

Люди подтверждают, что ограбление были организованы через сервис знакомств Тиндер.