В Киеве благодаря решению Укрзализныци могут разрушить уникальную церковь

Чиновники Укрзализныци разрешили частному обществу "Буква закона" демонтировать исторические здания в Соломенском районе Киева. На участке, о котором идет речь, расположена церковь УПЦ КП.

О вероятно незаконном демонтаже здания рассказала во время выступления в Киевсовете депутат Ярина Арьева. По ее словам, об инциденте она узнала от местных жителей.

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Прихожане церкви возмущены тем, что подрядчики приехали на место и начали разрушать дореволюционные здания.

Церковь в водонапорном баке



Церковь обустроили в довольно необычном здании / Фото с Wikipedia

Как отметила Арьева, речь идет о земле на улице Приветной, которая находится в собственности Укрзализныци.

На участке в исторической местности Батыева гора еще до революции построили бетонные водонапорные баки для паровозов. Именно там и обустроили церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Одигитрии" УПЦ КП.

Религиозная община пользуется территорией на Приветной очень много лет. Именно поэтому решение Укрзализныци о разрушении здания вызвало возмущение людей.

Кроме того, водонапорные баки, вероятно, могут быть историческим памятником.

Ко мне обратились жители по поводу разрушения уникальной церкви в Соломенском районе, и я не могла не поднять этот вопрос с целью обратить внимание коллег на это бесчинство,

– возмутилась депутат во время выступления в Киевсовете.

Смотрите видео выступления Ярины Арьевой о разрушении церкви в Соломенском районе:

Сразу после ее выступления депутата Виталий Кличко отметил, что на место уже выехали соответствующие службы разбираться с ситуацией. Работы там пока прекращены.