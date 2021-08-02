В Киеве боец госохраны избил танцовщика Дорофеевой на выходе из гей-клуба: видео
Источник:Управление государственной охраны
Медики пытаются бороться за жизнь парня, который получил крайне серьезные повреждения из-за нападения сотрудника Управления государственной охраны. Танцор шоу-балета Дорофеевой выходил из гей-клуба в Киеве, когда на него якобы без причины напал военнослужащий.
О происшествии, которое произошло ночью 1 августа неподалеку от клуба LIFT на улице Большая Васильковская, 72А, написала в соцсетях сама певица. По ее словам, у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг.
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Сейчас молодой человек находится в состоянии медицинской комы.
В УГО сотрудника отстранили
Нападающий на танцовщика /Скриншот поста певицы в инстаграме
- Нападение, по словам друзей потерпевшего, произошло без каких-то на это причин. Агрессивно настроенный мужчина якобы подошел к танцовщику и толкнул его. Тот ударился головой о забор, после чего последовал еще один удар по голове.
- Злоумышленник скрылся, а пострадавший потерял сознание. Его госпитализировали в больницу в критическом состоянии.
- Личность нападавшего правоохранители смогли установить достаточно быстро. Сначала появилась информация о том, что мужчина является бывшим сотрудником УГО. Впрочем, в самом ведомстве подчеркнули, что злоумышленник служит у них и сейчас.
Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей,
– подчеркнули в УГО.
Кроме того, в государственной службе охраны отметили, что будут способствовать расследованию уголовного дела о нападении. Также чиновники пообещали помочь пострадавшему в лечении.
Смотрите видео с участием бойца УГО, избившего танцовщика Дорофеевой: