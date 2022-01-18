В Киеве большой пожар охватил частный дом: жуткие фото

В Святошинском районе Киева произошел серьезный пожар, серьезно повредивший частный дом. Он возник поздно вечером 17 января.

Сообщения о чрезвычайной ситуации спасателям поступило из переулка Таращанского, 7. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

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Огонь разбушевался

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место, пламя успело охватить площадь 40 квадратных метров в одноэтажной усадьбе. Жители дома были дома, а потому заметили возгорание. Услышав едкий запах, они немедленно покинули здание и позвонили по телефону на 101.

Хозяева дома сами вызвали спасателей, когда услышали едкий запах / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Из-за пожара владельцам придется восстанавливать дом / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Дом придется восстанавливать

В 22:02 пожарным удалось локализовать пожар, а в 22:45 полностью потушить его. Впрочем, она оставила серьезные последствия. В частности:

сгорели и разобраны 50 квадратных метров деревянных конструкций крыши;

сгорела и разобрана межкомнатная деревянная перегородка на площади 10 квадратных метров;

частично сгорели и разобраны деревянные конструкции потолка;

полностью разобрана печная груба;

частичных повреждений огонь нанес бытовой технике.

К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники и 13 членов ее экипажей.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал и не погиб / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

В Святошинском районе пожар вспыхнул в частном доме: видео

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Пожарные ликвидировали пожар на территории частной усадьбы. 17 января в 21:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре по переулку Таращанскому, 7, что в Святошинском районе столицы.

На место происшествия направили спасателей 9 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место они установили, что на территории частного дома, в 1-этажном жилом доме, на крыше возник пожар на площади 40 квадратных метров.

В 22:02 пожар локализовали и в 22:45 ликвидировали. К моменту возникновения пожара хозяева находились дома. Почувствовав едкий запах горения, они самостоятельно покинули дом, вызвав спасателей.

В результате пожара сгорели и разобраны 50 квадратных метров деревянных конструкций крыши, сгорела и разобрана межкомнатная деревянная перегородка на площади 10 квадратных метров, частично сгорели и разобраны деревянные конструкции потолка, полностью разобрана печная грубая, а также частично поврежденная.

На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину и обстоятельства этого события будут устанавливать правоохранительные органы.