В Киеве будет скользко на дорогах: водителей просят не пользоваться авто

Вечером 25 декабря в Киеве ощутимо похолодает, на дорогах прогнозируют гололед. Из-за этого водителям рекомендуют временно не пользоваться машинами.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 26 декабря температура воздуха упадет до -11...-13 градусов. Однако скользко на дорогах будет уже вечером 25 декабря.

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В столице ожидают гололед

Власти Киева сообщают, что коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.

Для очистки и обработки улиц в целом подготовили 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор",

– сообщили в КГГА.

Во дворах и межквартальных проездах будут работать примерно 4 тысячи коммунальщиков. При необходимости готовы привлечь более 150 единиц спецтехники.

Кроме того, будут работать 80 единиц техники, а также работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

Водителей просят не пользоваться автомобилями

Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок собственными автомобилями. Если же избежать их невозможно, просят быть максимально осмотрительными на дорогах.

Пешеходов призывают осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях.

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